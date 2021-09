Il ricordo di Giancarlo Siani | ' il giornalista-giornalista' ucciso dalla camorra trentasei anni fa

Advertising

crisci_vincenza : Giancarlo Siani è nel mio cuore. Da insegnante curavo molto che i ragazzi conoscessero questo generoso giornalista.… - Telespazio1 : L’Assostampa Campania Valle del Sarno durante la VI edizione del Premio giornalistico Mimmo Castellano ricordò Gian… - forestale82 : @mattinodinapoli @Reg_Campania @ComuneNapoli @Viminale @MISE_GOV @minGiustizia @Quirinale @FnsiSocial… - Rosapeli1 : RT @Deputatipd: La passione per la verità, il coraggio della denuncia, la forza delle parole libere. Per questo la camorra lo uccise. Il te… - MbPic68 : @NaClubBo Bel gesto, sono un Milanista che con Berlusconi si era depresso. Ricordo però quelle grandi partite, rico… -

Ultime Notizie dalla rete : ricordo Giancarlo

Assunta di Varazze ospita la mostra d'arte indi Giuseppe Di Terlizzi Posted on 28 Giugno ... Il programma spazia da commedie italiane come 'Metti La Nonna In Freezer' di[…] ...... ma martedì prossimo, alle 19.30 in chiesa parrocchiale a Pergine, verrà celebrata una messa in suo. Ultimamente era seguita da monsignorPetrini , già vescovo ausiliare di Salvador ...Purtroppo, Giancarlo non può scrivere più, perché è stato ucciso dalla camorra. Per questo gli Studenti contro la camorra hanno chiesto ai giovani di Napoli di fare ciò che Giancarlo non può più fare: ...Un segno tangibile della presenza e dell’impegno dello Stato in un’area con una forte presenza criminale. E’ l’impulso che il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese ha dato per il progetto di rifunzi ...