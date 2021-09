Il Real Madrid lo blinda | pronto il rinnovo di contratto

(Di giovedì 23 settembre 2021) La dirigenza delpensa al futuro ed è pronta a proporre un importantediad un giocatore che attualmente si trova in prestito. Si tratta di un forte centrocampista offensivo Takefusa Kubo ora gioca con il Maiorca in prestito e secondo Cadena SER Florentino Perez si sarebbe deciso a proporre al giocatore nipponico un importantedianche e soprattutto dopo averlo visto giocare al Santiago Bernabeu con la maglia del Maiorca. L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

