«Il mare lo abbiamo avuto anche noi a Milano», cantavano Cochi e Renato, e dicevano il vero: migliaia di anni fa la Pianura Padana stessa era sommersa dal mare. «Di fronte al Duomo 600mila anni fa c'erano le scogliere, come testimoniano i ritrovamenti di conchiglie e gusci in viale Byron», conferma Sandro Carniel, oceanografo membro del comitato scientifico di One Ocean Foundation e primo ricercatore del Cnr, sottolineando il legame ancestrale tra l'essere umano e le distese blu del nostro pianeta: «Nel mare c'è il nostro passato e il nostro futuro. Da esso è scaturita la vita, si è generata e continua a generarsi l'aria stessa che respiriamo». Un futuro, oggi sempre più a rischio, a causa dell'emergenza – largamente preannunciata – del cambiamento climatico, giunto ormai a un punto di non ritorno. Ed è proprio a pochi passi dal Duomo, in piazza Affari, presso la sede ...

Il primo sistema di valutazione dell'impatto delle imprese sugli ecosistemi marini

Blue ratingIl primo sistema di valutazione dell’impatto delle imprese sugli ecosistemi marini One Ocean Foundation ha presentato la Ocean Disclosure Initiative, un nuovo metodo di misurazione degli effetti delle imprese sugli oceani del pianeta. Il progetto, frutto della collaborazione con Sda ...

