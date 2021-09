Il Premio Bancarella della cucina presenta i sei finalisti a Torino Outlet Village (Di giovedì 23 settembre 2021) Un appuntamento da non perdere quello che si terrà sabato 25 settembre alle 17 presso la piazza del lusso di Torino Outlet Village per il Premio Bancarella della cucina, durante il quale saranno presentati in anteprima nazionale i sei finalisti. Il Premio Bancarella e le sue origini lontane Il Premio Bancarella è un Premio letterario che non ha bisogno di presentazioni, si svolge ogni anno dal 1953 il penultimo sabato o domenica di luglio nella città di Pontremoli, in Toscana. Più di recente è nato anche il Premio Bancarella della cucina che seleziona ogni anno ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 23 settembre 2021) Un appuntamento da non perdere quello che si terrà sabato 25 settembre alle 17 presso la piazza del lusso diper il, durante il quale sarannoti in anteprima nazionale i sei. Ile le sue origini lontane Ilè unletterario che non ha bisogno dizioni, si svolge ogni anno dal 1953 il penultimo sabato o domenica di luglio nella città di Pontremoli, in Toscana. Più di recente è nato anche ilche seleziona ogni anno ...

