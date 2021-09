Il piano di Speranza: due vaccini in un giorno, terza dose e antinfluenzale agli anziani da ottobre (Di giovedì 23 settembre 2021) Fare il vaccino antinfluenzale e la terza dose dell’anti-Covid insieme agli anziani sarebbe la strategia del ministro Speranza. Ossia, somministrare due dosi in un giorno. E’ La Repubblica ad informare della prospettiva alla quale sta lavorando il ministero della Salute. La circolare del ministro sarebbe in via di definizione e prevede il cosiddetto “booster”: ovvero la terza somministrazione per le persone anziane e per il personale sanitario. A ottobre infatti gli ultraottentenni o chi vive in una Rsa farà di nuovo l’anti-Covid. E visto che agli over 60 è consigliato caldamente il vaccino antinfluenzale è meglio far passare 15 giorni tra uno e l’altro o farli insieme? Mentre la Food and Drug ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 23 settembre 2021) Fare il vaccinoe ladell’anti-Covid insiemesarebbe la strategia del ministro. Ossia, somministrare due dosi in un. E’ La Repubblica ad informare della prospettiva alla quale sta lavorando il ministero della Salute. La circolare del ministro sarebbe in via di definizione e prevede il cosiddetto “booster”: ovvero lasomministrazione per le persone anziane e per il personale sanitario. Ainfatti gli ultraottentenni o chi vive in una Rsa farà di nuovo l’anti-Covid. E visto cheover 60 è consigliato caldamente il vaccinoè meglio far passare 15 giorni tra uno e l’altro o farli insieme? Mentre la Food and Drug ...

