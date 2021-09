Il pavimento del Foro Italico diventa azzurro: 'Il mare simbolo di Palermo' (Di giovedì 23 settembre 2021) Sono iniziati questa mattina al Foro Italico, nell'ambito degli interventi di riqualificazione urbana previsti dal progetto Papa 188 (il piano 'verde' presentato nell'ottobre 2020 dal Comune) i lavori ... Leggi su palermotoday (Di giovedì 23 settembre 2021) Sono iniziati questa mattina al, nell'ambito degli interventi di riqualificazione urbana previsti dal progetto Papa 188 (il piano 'verde' presentato nell'ottobre 2020 dal Comune) i lavori ...

Advertising

VSpettro : Il pavimento del bagno è un posto bellissimo dove sedersi a pensare - oikawacals : RT @Bakugou_cals: Mantieni il bacio Oltre l'errore del tempo Fanne qualcosa di eterno Non lasciarne cadere neanche solo un frammento Come p… - hugmenaliii : Una delle sedi del nostro liceo è vista mare letteralmente attraversi la strada e sei sulla spiaggia le aule sono a… - claudio8215 : @fauci78 Si poteva vedere il pavimento del duomo? A volte è coperto. - mxxma : @Marinojump La mia mamma ha usato per una vita uno spazzolone col manico mezzo metro più corto del normale. Era bas… -