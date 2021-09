Il padre dell?atomica iraniana fu ucciso da una mitragliatrice assistita da IAHDblog it

Advertising

tenebrojfk81 : RT @HDblog: Il padre dell’atomica iraniana fu ucciso da una mitragliatrice assistita da IA - gigibeltrame : Il padre dell?atomica iraniana fu ucciso da una mitragliatrice assistita da IA #digilosofia… - HDblog : Il padre dell’atomica iraniana fu ucciso da una mitragliatrice assistita da IA - sanfolle : Non vedo un buon futuro a leggere queste notizie! La mitragliatrice-robot, il killer a distanza del Mossad: così f… - DanielaColi2 : La mitragliatrice-robot, il killer «a distanza» del Mossad: così è stato ucciso il padre dell’atomica iraniana-… -

Ultime Notizie dalla rete : padre dellatomica

HDblog

Mohsen Fakhrizadeh, ildel programma nucleare iraniano, è stato ucciso il 27 novembre del 2020. Anche se Israele non lo ha mai confermato ufficialmente, Fakhrizadeh è caduto per mano'intelligence israeliana ......non scoprirà che è stata proprio Kate a uccidere suo: ... Per carità, non mi sto lamentando'implausibilità di un film del ... E non è John Wick , nébionda , nonostante i neon e il ...La mitragliatrice calibro 7.62 era guidata via satellite e comandata con l’aiuto dell’intelligenza artificiale.Big Boss come Solid Snake, è l'eroe, il mito e la leggenda creata da Hideo Kojima, un personaggio ispirato da grandi valori, cercando di trasmetterli ...