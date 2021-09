Il padre dei fratelli Bianchi picchia cameraman de 'La Vita in Diretta': prognosi di 3 giorni (Di giovedì 23 settembre 2021) Il padre dei fratelli Bianchi picchia un cameraman de ‘La Vita in Diretta’: per lui tre giorni di prognosi. A raccontare l’accaduto è il Corriere della Sera: i fatti si sono consumati nel pomeriggio di mercoledì ad Artena, tra Roma e Frosinone. L’operatore stava riprendendo l’esterno della villa di famiglia, nella zona di Colubro, non lontano da Lariano, quando è stato insultato dalla finestra e quindi raggiunto in strada da Ruggero Bianchi che lo ha preso a calci e pugni. Con il cameraman c’era anche una giornalista. I due si sono quindi allontanati, e l’operatore si è fatto medicare al pronto soccorso dell’ospedale di Frosinone da dove è stato poi dimesso con tre giorni di ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 23 settembre 2021) Ildeiunde ‘Lain’: per lui tredi. A raccontare l’accaduto è il Corriere della Sera: i fatti si sono consumati nel pomeriggio di mercoledì ad Artena, tra Roma e Frosinone. L’operatore stava riprendendo l’esterno della villa di famiglia, nella zona di Colubro, non lontano da Lariano, quando è stato insultato dalla finestra e quindi raggiunto in strada da Ruggeroche lo ha preso a calci e pugni. Con ilc’era anche una giornalista. I due si sono quindi allontanati, e l’operatore si è fatto medicare al pronto soccorso dell’ospedale di Frosinone da dove è stato poi dimesso con tredi ...

