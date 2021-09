Il padre dei fratelli Bianchi manda al pronto soccorso il cameraman de La Vita in diretta (Di giovedì 23 settembre 2021) La frase intercettata durante uno dei colloqui in carcere con i suoi figli ha provocato grandissima indignazione: “Lo hanno messo in prima pagina manco fosse morta la regina“. A parlare è Antonietta Di Tullio, madre di Marco e Gabriele Bianchi, i due “gemelli” in carcere con l’accusa di aver ucciso Willy Monteiro il 6 settembre del 2020 a Colleferro durante una rissa. Una troupe de La Vita in diretta, nella giornata di ieri, si è recata ad Artena – dove la donna vive con il marito – per chiedere spiegazioni in merito a quelle parole, ma la reazione è stata del tutto scomposta, con il padre dei fratelli Bianchi che ha aggredito il cameraman colpendolo prima con un calcio e poi con un colpo al volto. QUI IL VIDEO DI QUANTO ACCADUTO (RAIPLAY, DA 1H E ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 23 settembre 2021) La frase intercettata durante uno dei colloqui in carcere con i suoi figli ha provocato grandissima indignazione: “Lo hanno messo in prima pagina manco fosse morta la regina“. A parlare è Antonietta Di Tullio, madre di Marco e Gabriele, i due “gemelli” in carcere con l’accusa di aver ucciso Willy Monteiro il 6 settembre del 2020 a Colleferro durante una rissa. Una troupe de Lain, nella giornata di ieri, si è recata ad Artena – dove la donna vive con il marito – per chiedere spiegazioni in merito a quelle parole, ma la reazione è stata del tutto scomposta, con ildeiche ha aggredito ilcolpendolo prima con un calcio e poi con un colpo al volto. QUI IL VIDEO DI QUANTO ACCADUTO (RAIPLAY, DA 1H E ...

