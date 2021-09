Il Napoli porta a casa la quinta vittoria di fila: è la terza volta nella storia (Di giovedì 23 settembre 2021) Grazie a questa vittoria contro la Sampdoria il Napoli è sempre più da record. Il Napoli vince contro la Sampdoria e conquista la quinta vittoria … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di giovedì 23 settembre 2021) Grazie a questacontro la Sampdoria ilè sempre più da record. Ilvince contro la Sampdoria e conquista la… L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

JuventusFCYouth : 90'+5 | NOOOO! Proprio al 95' Ambrosino porta in vantaggio il Napoli #JuveNapoli [1-2] #Under19 - Osimhenismos : @lollo2315 un napoletano gli ha fottuto la ragazza e da quel giorno odia il Napoli e Napoli, comunque è conosciuto perché porta sfiga - mauco971 : #SampNapoli ...nota a margine. Mi spiace per lo sfortunato Meret, ma questo Ospina non si può levare dalla porta de… - tinafor17 : Se non vedere la partita porta questi risultati, mi impegno ad evitare pure quelle che manderà sky. Vi voglio bene… - josephina1926 : 2 gol di Osimehn, 1 gol di Zielinski e Ospina con porta imbattuta... gran giornata fantacalcistica per me!… -