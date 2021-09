Il Milan ringrazia Diaz e super Theo, la Juventus si salva con Chiesa e De Ligt (Di giovedì 23 settembre 2021) Milan - Venezia 2 - 0 Marcatori: 23' st Diaz, 37' st Hernandez. Milan: Maignan 6; Kalulu 6.5, Gabbia 6.5 (14' st Tomori 6.5), Romagnoli 6.5, Ballo - Tourè 6 (14' st Hernandez 7.5); Tonali 6.5, ... Leggi su gazzettadelsud (Di giovedì 23 settembre 2021)- Venezia 2 - 0 Marcatori: 23' st, 37' st Hernandez.: Maignan 6; Kalulu 6.5, Gabbia 6.5 (14' st Tomori 6.5), Romagnoli 6.5, Ballo - Tourè 6 (14' st Hernandez 7.5); Tonali 6.5, ...

Advertising

DucaAndrea85 : L'Fc Internationale Milano ringrazia sentitamente l'AS Roma e l'AC Milan per aver donato in 4 partite un bollito da… - Ambro1899 : @st_larochelle Sei troppo piccolo Cambia squadra sei ancora in tempo Il Milan non fa per te Ps Ringrazia che no… - CjRossonero : @_enz29 @doublegiem @farted94 L'Inter ha '''vinto''' lo scudetto nel 2006 arrivando terza dopo che non lo vinceva d… -