“Il medico dell’anima” | alla scoperta del libro di Massimo Lanzaro

"Il medico dell'anima – Critica alla psichiatria dell'era pandemica" dello psichiatra e saggista Massimo Lanzaro è un'interessante raccolta di interventi incentrati sul proporre nuovi approcci per la prevenzione e la cura di ansia, depressione, panico, psicosi, fobie, stress da Covid e disturbi di personalità, con attenzione riservata non solo ai pazienti ma anche ai clinici e ai familiari. L'autore auspica una rivoluzione nella gestione della sofferenza psichica e un'azione di anti-compartimentalizzazione delle branche del sapere in ambito psichiatrico, e propone la sua originale visione attingendo anche alla cultura cinematografica, sua grande passione. Vi sono quindi menzioni a significative opere quali il documentario "Samsara" di Ron Fricke – in merito alle aberrazioni odierne ...

