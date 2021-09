Il Green pass bis è legge: il Senato approva il Dl con 189 voti favorevoli. Cosa prevede per scuola e trasporti (Di giovedì 23 settembre 2021) Il Green pass bis è stato approvato anche Senato. Dopo il passaggio di ieri alla Camera, a Palazzo Madama il decreto legge passa con 189 voti favorevoli. Dalla messa in vigore, quindi, il certificato verde sarà obbligatorio a scuola, all’università, sui mezzi a lunga percorrenza, sulle funivie, sulle seggiovie, senza alcuna limitazione alla vendita dei titoli di viaggio. Il decreto legge bis che entrerà in vigore dal 15 ottobre mantiene le sanzioni disciplinari per chi è senza Green pass nelle scuole. Sono invece state rimosse dal prossimo decreto che ancora deve arrivare in Parlamento: lì ci sarà solo lo stop dello stipendio. Oltre a questa differenza, nel decreto ... Leggi su open.online (Di giovedì 23 settembre 2021) Ilbis è statoto anche. Dopo ilaggio di ieri alla Camera, a Palazzo Madama il decretoa con 189. Dalla messa in vigore, quindi, il certificato verde sarà obbligatorio a, all’università, sui mezzi a lunga percorrenza, sulle funivie, sulle seggiovie, senza alcuna limitazione alla vendita dei titoli di viaggio. Il decretobis che entrerà in vigore dal 15 ottobre mantiene le sanzioni disciplinari per chi è senzanelle scuole. Sono invece state rimosse dal prossimo decreto che ancora deve arrivare in Parlamento: lì ci sarà solo lo stop dello stipendio. Oltre a questa differenza, nel decreto ...

