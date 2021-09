Il gip di Roma: oscurare l’inchiesta di Fanpage su Durigon (Di giovedì 23 settembre 2021) Sequestro, mediante oscuramento, dei due video dell’inchiesta Follow The Money su Claudio Durigon e i fondi del Carroccio: l’atto, notificato a Fanpage ieri a Napoli, è stato disposto dal gip di Roma Paolo Andrea Taviano, candidato alle politiche 2013 nel Lazio per la Fiamma Tricolore («un orgoglioso passato da militante e simpatizzante della destra sociale, fin da giovane ai tempi del Fuan e del MSI» il commento all’epoca da Ft). È la redazione a spiegare: «Avevamo mostrato l’onorevole Durigon dire … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di giovedì 23 settembre 2021) Sequestro, mediante oscuramento, dei due video delFollow The Money su Claudioe i fondi del Carroccio: l’atto, notificato aieri a Napoli, è stato disposto dal gip diPaolo Andrea Taviano, candidato alle politiche 2013 nel Lazio per la Fiamma Tricolore («un orgoglioso passato da militante e simpatizzante della destra sociale, fin da giovane ai tempi del Fuan e del MSI» il commento all’epoca da Ft). È la redazione a spiegare: «Avevamo mostrato l’onorevoledire … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

