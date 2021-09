«Il futuro che ci aspetta»: il nuovo webinar de La Cucina Italiana (Di giovedì 23 settembre 2021) Il 26 settembre alle ore 15.00, La Cucina Italiana dà appuntamento per il secondo webinar «Il futuro che ci aspetta», volto alla valorizzazione delle aziende eccellenti del nostro Paese per le quali produrre significa anche fare del bene al Pianeta. Leggi su vanityfair (Di giovedì 23 settembre 2021) Il 26 settembre alle ore 15.00, La Cucina Italiana dà appuntamento per il secondo webinar «Il futuro che ci aspetta», volto alla valorizzazione delle aziende eccellenti del nostro Paese per le quali produrre significa anche fare del bene al Pianeta.

WRicciardi : SPQInglesi a Londra l’unico a portare la mascherina a un convegno in cui si parla di sanità del futuro, 40.000 casi… - Confindustria : Le imprese hanno apprezzato le misure @MEF_GOV per fronteggiare l’emergenza che guardavano al futuro: recupero IVA… - pfmajorino : Il candidato della destra a Milano cerca di buttarla in rissa perchè vuole dare un segnale ai suoi elettori che lo… - asstel_it : RT @CarloBonomi_: A unirci deve essere la tenace convinzione che il #futuro appartiene a coloro che credono alla bellezza dei propri sogni.… - EnricoBennati : RT @Zziagenio78: Mentre la tipa dice che Excel è la novità del futuro nelle scuole, mio nipote di 4 anni ha eseguito un debunking della no… -