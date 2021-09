«Il futuro che ci aspetta», come partecipare al nuovo webinar targato La Cucina Italiana (Di giovedì 23 settembre 2021) Il 26 settembre alle ore 15.00, La Cucina Italiana dà appuntamento per il secondo webinar "Il futuro che ci aspetta", volto alla valorizzazione delle aziende eccellenti del nostro Paese per le quali produrre significa anche fare del bene al Pianeta. Si tratta del secondo evento digitale aperto al pubblico, inserito in un calendario annuale che prevede tre appuntamenti dedicati ai temi della sostenibilità, valore imprescindibile che le aziende italiane rappresentano in modo eccellente, e della biodiversità di cui l’Italia è la nazione più ricca al mondo. Il progetto rientra nella missione di La Cucina Italiana di promuovere, come portavoce dell’intero Paese, la candidatura della Cucina Italiana di casa all’Unesco ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 23 settembre 2021) Il 26 settembre alle ore 15.00, Ladà appuntamento per il secondo"Ilche ci", volto alla valorizzazione delle aziende eccellenti del nostro Paese per le quali produrre significa anche fare del bene al Pianeta. Si tratta del secondo evento digitale aperto al pubblico, inserito in un calendario annuale che prevede tre appuntamenti dedicati ai temi della sostenibilità, valore imprescindibile che le aziende italiane rappresentano in modo eccellente, e della biodiversità di cui l’Italia è la nazione più ricca al mondo. Il progetto rientra nella missione di Ladi promuovere,portavoce dell’intero Paese, la candidatura delladi casa all’Unesco ...

Il futuro che ci aspetta: il secondo webinar de La Cucina Italiana per valorizzare le eccellenze delle aziende nostro Paese

