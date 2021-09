Il fondo statunitense 777 Partners ha acquistato le quote di maggioranza del Genoa (Di giovedì 23 settembre 2021) Dopo le anticipazioni pubblicate mercoledì dal Secolo XIX, l’acquisto del Genoa Cricket and Football Club da parte del fondo d’investimento americano 777 Partners è stato ufficializzato con un comunicato della società. Si conclude così dopo diciotto anni la gestione di Leggi su ilpost (Di giovedì 23 settembre 2021) Dopo le anticipazioni pubblicate mercoledì dal Secolo XIX, l’acquisto delCricket and Football Club da parte deld’investimento americano 777è stato ufficializzato con un comunicato della società. Si conclude così dopo diciotto anni la gestione di

