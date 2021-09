Il decreto green pass è in Gazzetta Ufficiale, obbligo anche alla Camera: le regole per lavoro, scuola, locali (Di giovedì 23 settembre 2021) Montecitorio approva il decreto bis che impone la certificazione a scuola, università e trasporti a lunga percorrenza. Quali categorie devono esibire il certificato e che cosa rischiano i trasgressori Leggi su corriere (Di giovedì 23 settembre 2021) Montecitorio approva ilbis che impone la certificazione a, università e trasporti a lunga percorrenza. Quali categorie devono esibire il certificato e che cosa rischiano i trasgressori

Advertising

borghi_claudio : Pubblicato in gazzetta ufficiale il decreto green pass lavoro. Differenze interessanti fra il testo presentato in… - Agenzia_Ansa : Pubblicato in Gazzetta il decreto legge per l'obbligo del Green pass sui luoghi di lavoro. Non scatta più la sospen… - borghi_claudio : E pure @RaiNews non ci ha capito nulla. La fiducia al Governo che si vota oggi è per il decreto green pass 2, quell… - ilgiornale : Ultimi ritocchi al decreto che impone il green pass a tutti i lavoratori prima della pubblicazione in Gazzetta uffi… - jacketizi : RT @jacketizi: @danieladeponti1 @EnricoLetta Ma se il vaccino non è obbligatorio il Green pass sì mi dici come posso avere il Green pass se… -