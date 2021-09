Il Coronavirus ferma l’Inter Women: rinviato il match contro la Roma (Di giovedì 23 settembre 2021) Inter Women ferma a causa del Coronavirus È stato rinviata a data destinarsi la partita tra Inter Women e Roma, in programma per domenica, a causa di contagi da Coronavirus nella squadra nerazzurra. “FC Internazionale Milano comunica che, a causa di alcune positività riscontrate all’Interno del gruppo squadra, l’attività sportiva della Prima Squadra Femminile è stata sospesa e la gara in programma domenica contro la Roma è rinviata a data da destinarsi, come comunicato dalla Divisione Calcio Femminile”. Inter WomenL'articolo Il <em>Coronavirus</em> ferma l’Inter Women: rinviato il match ... Leggi su intermagazine (Di giovedì 23 settembre 2021) Intera causa delÈ stato rinviata a data destinarsi la partita tra Inter, in programma per domenica, a causa di contagi danella squadra nerazzurra. “FC Internazionale Milano comunica che, a causa di alcune positività riscontrate alno del gruppo squadra, l’attività sportiva della Prima Squadra Femminile è stata sospesa e la gara in programma domenicalaè rinviata a data da destinarsi, come comunicato dalla Divisione Calcio Femminile”. InterL'articolo Il il...

Advertising

casertafocus : CORONAVIRUS – Non si ferma l’ondata di lutti, altre due vittime: cala il numero dei positivi COMUNE per COMUNE per… - jumperbobcat : RT @914m4r: @PagliaiDavide @Silvy6701 Non ferma il contagio e nemmeno la malattia, riduce solamente le forme gravi ed i ricoveri, ma sempre… - 914m4r : @PagliaiDavide @Silvy6701 Non ferma il contagio e nemmeno la malattia, riduce solamente le forme gravi ed i ricover… - UlleBaby : ….. FDA blocca il piano di vaccinazione di Biden per gli adolescenti per mancanza di dati….. mentre a noi….. nulla… - marcocantile : Aggia i' nu poco a' là. No, te a' ferma'!!! ?? #redzone #zonarossa #covid19 #coronavirus #lockdown #arzano… -