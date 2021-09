“Il Chelsea lo vuole” | clamorosa indiscrezione della giornalista

(Di giovedì 23 settembre 2021) Eleonora Trotta,e direttrice di Calciomercato.it, ha parlato in esclusiva ai microfoni di OCW Sportsituazione De Ligt in casa Juventus. Le parole di Eleonora Trotta “So per certo che ilvoglia De Ligt e la Juventus potrebbe cederlo. Sarà uno dei protagonisti del prossimo mercato. La Juve è stata chiara: certi giocatori devono rientrare in determinati parametri. Nel contratto di De Ligt c’è una clausola, questo è certo. Romagnoli? Non credo sia da Juve al momento”. LEGGI ANCHE: Juventus, striscione dei tifosi contro Allegri: il motivo LEGGI ANCHE: “Juventus progetto fragile”, arriva la criticabandiera bianconera L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

Advertising

rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: PREMIER - Chelsea-Manchester City: Guardiola cerca la rivincita, Havertz vuole lasciare ancora il segno - petrazzuolo : RT @napolimagazine: PREMIER - Chelsea-Manchester City: Guardiola cerca la rivincita, Havertz vuole lasciare ancora il segno - susydigennaro : RT @napolimagazine: PREMIER - Chelsea-Manchester City: Guardiola cerca la rivincita, Havertz vuole lasciare ancora il segno - apetrazzuolo : PREMIER - Chelsea-Manchester City: Guardiola cerca la rivincita, Havertz vuole lasciare ancora il segno - napolimagazine : PREMIER - Chelsea-Manchester City: Guardiola cerca la rivincita, Havertz vuole lasciare ancora il segno -

Ultime Notizie dalla rete : Chelsea vuole

Commenta per primo Per la prima volta dopo la finale di Champions League si trovano di frontee Manchester City . Secondo i betting analyst sarà una partita all'insegna dal grande equilibrio. Sia l''1' a favore dei Blues che il colpo esterno degli uomini di Guardiola si gioca a 2,73 ......dalla sfida di Champions League contro il. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE! Chiesa uscito per infortunio, Allegri non...De Ligt forse non ha ancora la piena fiducia di Allegri, ma di sicuro ha quella di Thomas Tuchel, che lo vorrebbe al Chelsea. Ecco l'offerta dei Blues ...Calciomercato Roma, gli indizi dello Special One guardando le scelte di formazione. La Premier League senza dubbio la prima scelta ...