Advertising

SkyTG24 : Il cardinale Angelo Bagnasco positivo al Covid: “Forma leggera, il vaccino mi ha protetto” - airamonivas : RT @SkyTG24: Il cardinale Angelo Bagnasco positivo al Covid: “Forma leggera, il vaccino mi ha protetto” - RaiNews : Il cardinale Bagnasco: 'Ho il covid, ma in forma estremamente leggera, il vaccino mi ha protetto' - giornaleradiofm : Approfondimenti: Card. Bagnasco, ho il Covid ma il vaccino mi ha protetto: (ANSA) - ROMA, 23 SET - Il presidente de… - OctavianZaki : RT @opificioprugna: Il cardinale Bagnasco: 'Ho il Covid, ma il vaccino mi ha protetto'. Quando falliscono i miracoli, non resta che sperare… -

Ultime Notizie dalla rete : cardinale Bagnasco

Il presidente dei vescovi europei, ilAngeloinvita a vaccinarsi: "dico semplicemente la mia esperienza, che sto facendo il Covid - confida al portale Vatican News - ma in forma estremamente leggera, senza disturbi ...... spiega a Vatican News il senso di unire alla celebrazione del giubileo la riflessione sulla Enciclica di Francesco: Ascolta l'intervista alAngeloEminenza, come i vescovi europei ..."Non ho disturbi particolari e questa leggerezza penso sia sicuramente dovuto al fatto che ho concluso le vaccinazioni già dal maggio scorso" ha raccontato a Vatican news ...Il presidente dei vescovi d'Europa a Vatican News: "Sto vivendo la malattia in forma estremamente leggera. Ho concluso la vaccinazione già da maggio scorso" ...