Il cardinal Bagnasco | Sono positivo al Covid | ma il vaccino mi ha protetto | ho sintomi leggeri

(Di giovedì 23 settembre 2021) Il presidente dei vescovi europei, ile Angeloinvita a vaccinarsi: “dico semplicemente la mia esperienza, che sto facendo il- confida al portale Vatican News - ma in forma estremamente leggera, senza disturbi particolari e questa leggerezza penso sia sicuramente dovuto al fatto che ho concluso le vaccinazioni già dal maggio scorso. Quindi, era noto che anche con la vaccinazione si può essere contagiati e si può anche contagiare ma in forme estremamente leggere. Questa è la mia esperienza”.

Il presidente dei vescovi d'Europa a Vatican News: "Sto vivendo la malattia in forma estremamente leggera. Ho concluso la vaccinazione già da maggio scorso"