Il Benevento ritrova Parigini | l’esterno “svezzato” da capitan Caserta

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 23 settembre 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Ventuno presenze in giallorosso nella stagione 2017/18, la prima in serie A del. Per trovare un’annata con un maggior numero di apparizioni (33 complessivamente) nella carriera di Vittorio, bisogna risalire al campionato 2014/15 disputato in B con il Perugia. L’occasione di giocare al “Renato Curi” guadagnata dopo i primi passi mossi a soli 17 anni nella Juve Stabia diFabio. L’attuale allenatore del, avviato verso la fine della carriera, era ancora il faro delle vespe, guidate all’inizio e alla fine della stagione da Piero Braglia, con in mezzo tre mesi di gestione affidata a Fulvio Pea. Una squadra che non riuscì a centrare la salvezza tra i cadetti, chiudendo in ultima posizione. Sembrava l’inizio di ...