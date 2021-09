Il 25 settembre a Fiumicino la terza tappa dell’Healiade-Ride4Hope (Di giovedì 23 settembre 2021) Fiumicino – Si è svolta in aula consiliare la presentazione della terza tappa della seconda edizione dell’Healiade/Ride4Hope, ciclotour solidale per la ricerca sui tumori cerebrali in età pediatrica, organizzata dalla Fondazione Heal, in collaborazione con il Comune di Fiumicino e Altroconsumo. La tappa di circa 10 km si svolgerà sabato 25 settembre tra le 9 e le 14 nelle località di Maccarese, Palidoro e Passoscuro. Sarà una giornata di sensibilizzazione e raccolta fondi per la ricerca scientifica, tramite la campagna #donaunkmallaricerca ospitata sul sito della Fondazione Heal al link www.progettoheal.com, e di promozione della mobilità sostenibile. Alla presentazione erano presenti, tra gli altri, il vicesindaco Ezio Di Genesio Pagliuca, l’assessore ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 23 settembre 2021)– Si è svolta in aula consiliare la presentazione delladella seconda edizione, ciclotour solidale per la ricerca sui tumori cerebrali in età pediatrica, organizzata dalla Fondazione Heal, in collaborazione con il Comune die Altroconsumo. Ladi circa 10 km si svolgerà sabato 25tra le 9 e le 14 nelle località di Maccarese, Palidoro e Passoscuro. Sarà una giornata di sensibilizzazione e raccolta fondi per la ricerca scientifica, tramite la campagna #donaunkmallaricerca ospitata sul sito della Fondazione Heal al link www.progettoheal.com, e di promozione della mobilità sostenibile. Alla presentazione erano presenti, tra gli altri, il vicesindaco Ezio Di Genesio Pagliuca, l’assessore ...

