(Di giovedì 23 settembre 2021) Secondo quanto scrive Netx, sarebbe stato individuato il responsabile dei coriindirizzati adurante Juventus-Milan. Si tratta di un, che vive e lavora a Rovigo.. Insomma, uno che, in teoria, dovrebbe difendere proprio i più deboli, i discriminati, gli oppressi, gli sfruttati. La circostanza, se non fosse raccapricciante, sarebbe addirittura comica. Iljuventino è iscritto allo Juventus Club “Gaetano Scirea” di Castagnaro, in provincia di Verona. E’ statoper istigazione all’odio razziale e già raggiunto da Daspo da parte della Juventus, anche se non si sa ancora per quanto tempo non potrà accedere allo Stadium. E’ stato anche cacciato dal club Juve Gaetano Scirea. L'articolo ...

Advertising

napolista : Identificato e denunciato il tifoso degli insulti razzisti a Maignan: è un veneto, operaio e sindacalista Uno che… - AnsaTrentinoAA : Giovane lancia sassi contro treno Venosta, denunciato. Identificato dai carabinieri di Merano |#ANSA - UmbyWanKenobi : Insulti a Maignan, identificato e denunciato il 'tifoso' della Juventus - BimbiDiDarboe : @Lazurismo Sei stato identificato e denunciato - danielamarch8 : RT @PagliariniSte: ?? La violenza del giorno su una donna. #Brescia. Lei, 15 anni, era in un locale quando lui, 17 anni, avrebbe approfitta… -

Ultime Notizie dalla rete : Identificato denunciato

la VOCE del TRENTINO

... Redazione Sardegna Live La squadra mobile della Questura di Sassari hasette extracomunitari. Gli stranieri la scorsa settimana avrebbero preso parte a una furibonda rissa ...Ma il capo treno poco dopo aveva notato il danno e il responsabile per la manutenzione dei mezzi avevail fatto presso i CC di Merano.E’ stato denunciato per istigazione all’odio razziale e già raggiunto da Daspo da parte della Juventus, anche se non si sa ancora per quanto tempo non potrà accedere allo Stadium. E’ stato anche ...VICCHIO - I Carabinieri della forestale di Borgo San Lorenzo sono intervenuti in località Pimaggiore del Comune di Vicchio, in base alla segnalazione di una guardia volontaria venatoria del WWF di Fir ...