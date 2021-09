I tifosi della Sampdoria si scagliano contro Ferrero: cori contro di lui (Di giovedì 23 settembre 2021) Durante la gara del Ferraris tra Sampdoria e Napoli, in cui gli azzurri si sono imposti con un roboante 0-4, alcuni tifosi blucerchiati si sono scagliati contro il loro presidente, Massimo Ferrero. Dagli spalti dello stadio, per buona parte della partita (così come al fischio finale) si cantava ripetutamente "Ferrero, uomo di m***a!". Leggi su spazionapoli (Di giovedì 23 settembre 2021) Durante la gara del Ferraris trae Napoli, in cui gli azzurri si sono imposti con un roboante 0-4, alcuniblucerchiati si sono scagliatiil loro presidente, Massimo. Dagli spalti dello stadio, per buona partepartita (così come al fischio finale) si cantava ripetutamente ", uomo di m***a!".

