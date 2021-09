“I suoi genitori”. Saman Abbas, svolta nel caso della 18enne scomparsa. La notizia ufficiale (Di giovedì 23 settembre 2021) Ancora una svolta nella vicenda della giovane pachistana Saman Abbas. La ragazza sarebbe stata uccisa nella notte tra il 30 aprile e il primo maggio dai familiari perché non avrebbe accettato il matrimonio combinato. Recentemente la polizia francese ha arrestato a Parigi, in esecuzione di un mandato europeo, lo zio Danish Hasnain. L’uomo è ritenuto colui che avrebbe ucciso materialmente la nipote. Danish non aveva documenti con sé quando è stato arrestato. È stato riconosciuto per un neo sul volto. Lo zio è indagato insieme ad altri quattro familiari della vittima, compresi i genitori. L’unico ad essere stato arrestato fino ad ora era Ikram Ijaz, fermato a maggio a Nimes. Non si esclude che anche il cugino della diciottenne Nomanhulaq Nomanhulaq possa trovarsi in ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 23 settembre 2021) Ancora unanella vicendagiovane pachistana. La ragazza sarebbe stata uccisa nella notte tra il 30 aprile e il primo maggio dai familiari perché non avrebbe accettato il matrimonio combinato. Recentemente la polizia francese ha arrestato a Parigi, in esecuzione di un mandato europeo, lo zio Danish Hasnain. L’uomo è ritenuto colui che avrebbe ucciso materialmente la nipote. Danish non aveva documenti con sé quando è stato arrestato. È stato riconosciuto per un neo sul volto. Lo zio è indagato insieme ad altri quattro familiarivittima, compresi i. L’unico ad essere stato arrestato fino ad ora era Ikram Ijaz, fermato a maggio a Nimes. Non si esclude che anche il cuginodiciottenne Nomanhulaq Nomanhulaq possa trovarsi in ...

