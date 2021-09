I migranti haitiani verranno deportati a Guantanamo (Di giovedì 23 settembre 2021) Usare Guantanamo per la detenzione di oltre 14.000 migranti arrivati a Del Rio. Questa la decisione presa dal governo Biden secondo quanto ha scritto, per primo, axios.com. Diversi organi di stampa riportano che il centro di detenzione, limitrofo alle aree carcerarie dove ancora sono rinchiusi 39 prigionieri della cosiddetta guerra al terrorismo, avrebbe la capacità di ospitare tra 120 e 400 persone, e la «popolazione giornaliera stimata» al suo interno non sarà inferiore a 20. È LA RISPOSTA politica degli … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di giovedì 23 settembre 2021) Usareper la detenzione di oltre 14.000arrivati a Del Rio. Questa la decisione presa dal governo Biden secondo quanto ha scritto, per primo, axios.com. Diversi organi di stampa riportano che il centro di detenzione, limitrofo alle aree carcerarie dove ancora sono rinchiusi 39 prigionieri della cosiddetta guerra al terrorismo, avrebbe la capacità di ospitare tra 120 e 400 persone, e la «popolazione giornaliera stimata» al suo interno non sarà inferiore a 20. È LA RISPOSTA politica degli … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Ultime Notizie dalla rete : migranti haitiani Usa,migranti: stop ai ranger a cavallo ... in Texas, Il provvedimento è stato preso dopo che in un video, giorni fa, si vedevano alcuni poliziotti mentre frustavano i migranti haitiani con le redini dei propri destrieri. Sull'episodio sono ...

Migranti haitiani frustati, sospeso il servizio degli agenti a cavallo Alcuni poliziotti a cavallo erano stati ripresi mentre frustavano i migranti haitiani con le redini dei propri animali. Ora la polizia di frontiera americana, su ordine del ministro degli Interni Alejandro Mayorkas, ha sospeso temporaneamente il servizio degli agenti ...

Si dimette l’inviato Usa per Haiti: “Trattamento dei migranti disumano” la Repubblica Migranti haitiani frustati, sospeso il servizio degli agenti a cavallo Washington, 23 settembre 2021 - Alcuni poliziotti a cavallo erano stati ripresi mentre frustavano i migranti haitiani con le redini dei propri animali. Ora la polizia di frontiera americana, su ordine ...

Stati Uniti vorrebbero utilizzare la base illegale di Guantanamo per scopi di immigrazione Agenzia di stampa latinoamericana Prensa Latina - Cuba Stati Uniti vorrebbero utilizzare la base illegale di Guantanamo per scopi di immigrazione . Washington, 23 set (Prensa Lati ...

