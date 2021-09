I medici di famiglia del comprensorio fermano fanno il record con i vaccini (Di giovedì 23 settembre 2021) FERMO - 'L'unica soluzione è il vaccino , piani B non ce ne sono per sconfiggere il Covid ': è il pensiero del dottor Paolo Misericordia, segretario della Federazione provinciale dei medici di ... Leggi su corriereadriatico (Di giovedì 23 settembre 2021) FERMO - 'L'unica soluzione è il vaccino , piani B non ce ne sono per sconfiggere il Covid ': è il pensiero del dottor Paolo Misericordia, segretario della Federazione provinciale deidi ...

Advertising

infoitsalute : Medici di famiglia A fine mese 3 cessazioni e 5 nuovi ingressi - mari_arena75 : @FrancescaLupo15 Si I medici di famiglia su prenotazioni, però ti dico io giro spesso per ospedali e vedo molto aff… - Nazione_Siena : Medici di famiglia A fine mese 3 cessazioni e 5 nuovi ingressi - uslnordovest : Medici di famiglia, ambito Massa-Montignoso ai saluti Carlo Manfredi e Francesca Lenzi ?? Per saperne di più:… - mariluchio : RT @AdolfoTasinato: @GiancarloDeRisi Il tampone nasale rapido è indolore e da esito dopo 15 minuti. Lo fanno in farmacia. Il vaccino è cosa… -