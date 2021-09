Horizon 2020, Circular e Bioeconomy: incentivi per 126,5 milioni di euro (Di giovedì 23 settembre 2021) Si chiude il prossimo 6 ottobre il il bando Circular economy and Bioeconomy sectors contenuto nel Programma di lavoro 2021-2022 del Cluster “Food, Bioeconomy, natural resources, agriculture and environment” di Horizon 2020. Il bando contiene 9 topics, per un budget complessivo indicativo pari a 126,5 milioni di euro. Il bando rientra nella Destination 3 – Circular economy and Bioeconomy sectors che ha l’obiettivo di sostenere soluzioni circolari guidate dalla neutralità climatica e dalla bioeconomia per generare soluzioni, integrate, sicure a livello territoriale e in settori diversi. L’obiettivo generale del cluster “Food, Bioeconomy, natural resources, agriculture and environment” è proteggere l’ambiente, ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 23 settembre 2021) Si chiude il prossimo 6 ottobre il il bandoeconomy andsectors contenuto nel Programma di lavoro 2021-2022 del Cluster “Food,, natural resources, agriculture and environment” di. Il bando contiene 9 topics, per un budget complessivo indicativo pari a 126,5di. Il bando rientra nella Destination 3 –economy andsectors che ha l’obiettivo di sostenere soluzioni circolari guidate dalla neutralità climatica e dalla bioeconomia per generare soluzioni, integrate, sicure a livello territoriale e in settori diversi. L’obiettivo generale del cluster “Food,, natural resources, agriculture and environment” è proteggere l’ambiente, ...

Advertising

IITalk : RT @UVip_iit: Un articolo di approfondimento sul progetto sperimentale di IIT #WeDraw, finanziato dall’Unione europea con 2,5 milioni di eu… - UVip_iit : Un articolo di approfondimento sul progetto sperimentale di IIT #WeDraw, finanziato dall’Unione europea con 2,5 mil… - energycities : RT @ucsa_eu: Il progetto Horizon 2020 Path2LC ti invita a partecipare a 3 webinar per trarre ispirazione dalle autorità locali che inventan… - zazoomblog : Horizon 2020 Digitale industria e Spazio: 403 milioni per imprese più competitive - #Horizon #Digitale #industria… - ucsa_eu : Il progetto Horizon 2020 Path2LC ti invita a partecipare a 3 webinar per trarre ispirazione dalle autorità locali c… -