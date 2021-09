Honda | nuova batteria sulla RB16B di Verstappen

(Di giovedì 23 settembre 2021) Yasuaki Asaki ha dichiarato cheha montato unamonoposto di. Il tutto è avvenuto prima del Gran Premio del Belgio. Ferrari: quarta power unitvettura di Leclerc: lafornisce più potenza?non si ferma e continua a potenziare la monoposto della Red Bull. L’azienda nipponica, che lascerà la F1 al termine della stagione, sta provando in ogni modo a riportare il titolo a Milton Keynes. Yasuaki Asaki, capo dello sviluppo della power unit, ha dichiarato l’introduzione di unamonoposto di. Lafornisce ...

La Honda ha anticipato gli sviluppi 2022 per battere la Mercedes prima di lasciare la Formula 1: il nuovo pacco pile è più leggero e lavora ad altissima efficienza ...