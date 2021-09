‘Havana Kyrie’, tra Rossini e musica cubana il nuovo film di Franco Nero (Di giovedì 23 settembre 2021) ‘Havana Kyrie’, si chiama così l’ultima fatica di Franco Nero di cui è protagonista, proiettata in anteprima presso la Casa del Cinema di Roma. La regia è di Paolo Consorti, co-produttore con Franco Nero, Franco Fagiani e Gianni Gasperini. Franco Nero, Maria Siegel ‘Havana Kyrie’ e Franco Nero alla Casa del Cinema di Roma Nell’elegante déhor di Largo Marcello Mastroianni, tra il verde di Villa Borghese, si è svolto l’evento di presentazione di ‘Havana Kyrie’. La splendida location è stata presa d’assalto dai molti invitati che hanno potuto trascorrere una magnifica serata sotto il cielo di Roma, in compagnia dell’attore ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 23 settembre 2021), si chiama così l’ultima fatica didi cui è protagonista, proiettata in anteprima presso la Casa del Cinema di Roma. La regia è di Paolo Consorti, co-produttore conFagiani e Gianni Gasperini., Maria Siegelalla Casa del Cinema di Roma Nell’elegante déhor di Largo Marcello Mastroianni, tra il verde di Villa Borghese, si è svolto l’evento di presentazione di. La splendida location è stata presa d’assalto dai molti invitati che hanno potuto trascorrere una magnifica serata sotto il cielo di Roma, in compagnia dell’attore ...

Advertising

CorriereCitta : ‘Havana Kyrie’, tra Rossini e musica cubana il nuovo film di Franco Nero - VoceSpettacolo : Presentato alla Casa del Cinema il film Havana Kyrie, regia di Paolo Consorti, con Franco Nero… - JoseCarlosRRuiz : RT @CulturaCubaRoma: #FrancoNero e #RonPerlman in ‘Havana Kyrie’, la prima coproduzione #Italia #Cuba @OperaTotale @paoloconsorti @Cinec… - lis_cuba : RT @CulturaCubaRoma: #FrancoNero e #RonPerlman in ‘Havana Kyrie’, la prima coproduzione #Italia #Cuba @OperaTotale @paoloconsorti @Cinec… - CulturaCubaRoma : #FrancoNero e #RonPerlman in ‘Havana Kyrie’, la prima coproduzione #Italia #Cuba @OperaTotale @paoloconsorti… -