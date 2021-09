Harry e Meghan di nuovo davanti ai riflettori: il Duca e la Duchessa di Sussex sono tornati! (Di giovedì 23 settembre 2021) A due anni dall’addio a Buckingham Palace, Harry e Meghan si mostrano in pubblico per la prima volta! Ecco dove sono stati avvistati sono trascorsi due anni dall’addio a Buckingham Palace del Principe Harry e della moglie Meghan Markle. I due, dopo una serie di vicissitudini e dissapori con la Corona, decidono per volontà di Meghan di trasferirsi in California e, da allora, nessuna traccia della coppia più irriverente d’Inghilterra. Proprio nelle ultime ore, però, il Duca e la Duchessa di Sussex volano a New York per visitare il One World Trade Center, luogo in cui una volta erano situate le Torri Gemelle. Per l’occasione, l’area circostante è stata resa inagibile ai passanti e la coppia, considerata una delle più ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 23 settembre 2021) A due anni dall’addio a Buckingham Palace,si mostrano in pubblico per la prima volta! Ecco dovestati avvistatitrascorsi due anni dall’addio a Buckingham Palace del Principee della moglieMarkle. I due, dopo una serie di vicissitudini e dissapori con la Corona, decidono per volontà didi trasferirsi in California e, da allora, nessuna traccia della coppia più irriverente d’Inghilterra. Proprio nelle ultime ore, però, ile ladivolano a New York per visitare il One World Trade Center, luogo in cui una volta erano situate le Torri Gemelle. Per l’occasione, l’area circostante è stata resa inagibile ai passanti e la coppia, considerata una delle più ...

