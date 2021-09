Ha un arresto cardiaco durante il volo: 83enne muore sull’aereo per Londra (Di giovedì 23 settembre 2021) Tashkent – Tragedia a bordo di un volo della British Airways: una passeggera di 83 anni è morta molto probabilmente a causa di un attacco di cuore. È successo ieri, mercoledì 22 settembre, a bordo del volo BA260 partito da Islamabad (Pakistan) alle 00:38, e diretto a di Londra Heathrow, come riferisce l’agenzia di stampa ufficiale russa Tass. La donna ha perso i sensi poco dopo il decollo e sono stati inutili tutti i tentativi di soccorso: il personale di bordo è subito intervenuto attivando la procedura di emergenza e ha anche chiesto se ci fosse un medico tra i passeggeri. Si è qualificato un medico che le ha praticato per 25 minuti il massaggio cardiaco con il defibrillatore, ma invano. L’equipaggio dell’aereo e il medico tra i passeggeri non sono riusciti a salvare la vita della donna. Tuttavia, secondo quanto ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 23 settembre 2021) Tashkent – Tragedia a bordo di undella British Airways: una passeggera di 83 anni è morta molto probabilmente a causa di un attacco di cuore. È successo ieri, mercoledì 22 settembre, a bordo delBA260 partito da Islamabad (Pakistan) alle 00:38, e diretto a diHeathrow, come riferisce l’agenzia di stampa ufficiale russa Tass. La donna ha perso i sensi poco dopo il decollo e sono stati inutili tutti i tentativi di soccorso: il personale di bordo è subito intervenuto attivando la procedura di emergenza e ha anche chiesto se ci fosse un medico tra i passeggeri. Si è qualificato un medico che le ha praticato per 25 minuti il massaggiocon il defibrillatore, ma invano. L’equipaggio dell’aereo e il medico tra i passeggeri non sono riusciti a salvare la vita della donna. Tuttavia, secondo quanto ...

