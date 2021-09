“Ha capito subito”, Spalletti ha già trovato il nuovo pilastro azzurro (Di giovedì 23 settembre 2021) Ancora una vittoria, la quinta consecutiva in campionato per il Napoli, questa volta contro la Sampdoria. Spalletti ne ha parlato nel post-partita. Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di ‘DAZN’ dopo la vittoria ottenuta in casa della Sampdoria, descrivendo la descrizione dei suoi ed elogiando Victor Osimhen: “Ho sorriso perché Osimhen s’impegna Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 23 settembre 2021) Ancora una vittoria, la quinta consecutiva in campionato per il Napoli, questa volta contro la Sampdoria.ne ha parlato nel post-partita. Luciano, allenatore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di ‘DAZN’ dopo la vittoria ottenuta in casa della Sampdoria, descrivendo la descrizione dei suoi ed elogiando Victor Osimhen: “Ho sorriso perché Osimhen s’impegna Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

StefaniaOliva3 : Mi dispiace non aver capito subito @Sonialorenzini4 all'interno del GF sono sincera, ma ho scoperto in lei una be… - zazoomblog : Spalletti: «Anguissa ha capito subito cosa mancava al Napoli e spende molte energie per sopperire» - #Spalletti:… - Ale7_23 : @bagnotrash Ed è subito NO NON HO CAPITO IL GIOCO SCUSATE INTERROMPETE - antoniopatrizzi : RT @napolista: #Spalletti: «Anguissa ha capito subito cosa mancava al Napoli e spende molte energie per sopperire» A Dazn: ««Oggi abbiamo… - napolista : #Spalletti: «Anguissa ha capito subito cosa mancava al Napoli e spende molte energie per sopperire» A Dazn: ««Ogg… -