(Di giovedì 23 settembre 2021) In Spezia -ntus , Emmanuelsi è preso le luci della ribalta: merito di un gran gol ma anche di un'esultanza speciale, sfoderata in faccia ai bianconeri in uno dei loro momenti più critici. ...

Advertising

sportli26181512 : #Gyasi e l’omaggio a #Ronaldo: sfottò alla #Juve? Lui spiega tutto: In molti hanno interpretato la speciale esultan… - BausciaCafe : RT @NicolinoBerti: Quindi dopo l'omaggio di Gyasi a CR7 adesso l'omaggio di Antiste ad Agricola. - HCE__ : RT @NicolinoBerti: Quindi dopo l'omaggio di Gyasi a CR7 adesso l'omaggio di Antiste ad Agricola. - NicolinoBerti : Quindi dopo l'omaggio di Gyasi a CR7 adesso l'omaggio di Antiste ad Agricola. - MarcoBeltrami79 : Gyasi non dimentica: l’omaggio a Cristiano Ronaldo dopo il gol alla Juventus #speziajuventus -

Ultime Notizie dalla rete : Gyasi omaggio

In Spezia - Juventus , Emmanuelsi è preso le luci della ribalta: merito di un gran gol ma anche di un'esultanza speciale, sfoderata in faccia ai bianconeri in uno dei loro momenti più critici. Il 27enne di origine ghanese, ...Juve,e l'a Cristiano Ronaldoha una vera e propria ammirazione per il campione portoghese: la scorsa stagione lo aveva affrontato allo Stadium e gli aveva chiesto la maglia. ...L'attaccante dello Spezia, che ha realizzato il gol del momentaneo pareggio contro i bianconeri, ha chiarito il significato del suo "Siuu" ...Dopo aver segnato la rete del pari contro la Juventus, Emmanuel Gyasi ha esultato imitando Cristiano Ronaldo. Una presa in giro ai bianconeri da parte dell'ex attaccante granata? No, ...