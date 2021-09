Guillermo Arriaga | tradire le proprie origini per ritrovare la libertà

(Di venerdì 24 settembre 2021) Alla fine delle oltre ottocento pagine del nuovo romanzo di, Salvare il fuoco (Bompiani, pp. 844, euro 24, traduzione di Bruno Arpaia) si è quasi certi che malgrado nel corso della storia abbia acquisito molti volti e nomi diversi, ciò che davvero siamo invitati aquasi ad ogni costo dentro noi stessi come nel contesto nel quale ci muoviamo, sia la. In un Messico dominato dalla violenza del narcotraffico, dove la vita quotidiana è scandita da … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

a_saba78 : RT @christianraimo: 'Questo paese è diviso in due: quelli che hanno paura e quelli che provano rabbia'. @ComeUnaCitta presenta l'immenso Gu… - Ascaso08 : @MelanyHamilton_ È Guillermo Arriaga. Il suo ultimo libro, Il selvaggio, è semplicemente strepitoso e le sceneggiat… - StarGodxxx : RT @georgienonfa: «c’è l’incontro con Guillermo Arriaga e Valerio Mastandrea, vestiti elegante» - pennellone202 : RT @georgienonfa: «c’è l’incontro con Guillermo Arriaga e Valerio Mastandrea, vestiti elegante» - GuadagnoRaffae2 : RT @ilfoglio_it: 'I fascisti di oggi sono quelli della cancel culture che scelgono qualsiasi cosa e impongono il loro punto di vista'. @GiF… -

Ultime Notizie dalla rete : Guillermo Arriaga

Il Foglio

... arriveranno nella città catalana " e nelle scuole e all'università di Sassari " alcuni dei più importanti autori spagnoli e latinoamericani contemporanei:, José Manuel Fajardo, ...... un nuovo appuntamento (ore 18) al Parco tarragona con la presentazione del libro Sangue Rubato di Antonio Muñoz Molina e a seguire (ore 19 ) l'incontro con, scrittore, regista e ...Seconda settimana di eventi nella Riviera del Corallo per San Michele. In attesa delle giornate clou del Sant Miquel Festival (27, 28, 29 e 30 settembre), quando nel piazzale del Quarter si alt ...Seconda settimana di eventi nella Riviera del Corallo per San Michele. In attesa delle giornate clou del Sant Miquel Festival (27, 28, 29 e 30 settembre), ...