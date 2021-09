Guenda Goria, il fidanzato operato: “Nuova battaglia insieme, forza amore” (Di giovedì 23 settembre 2021) “Avrò cura di te” con questo messaggio tratto da Franco Battiato Guenda Goria ha rincuorato e coccolato il fidanzato Mirko Gancitano operato in questi giorni E’ un inizio di autunno davvero complicato per la coppia composta da Guenda Goria e Mirko Gancitano. Nelle scorse settimane l’artista, figlia di Amedeo Goria e Maria Teresa Ruta, ha subìto un delicato intervento per risolvere i guai legati all’endometriosi. Ora è il turno del videomaker con cui fa coppia. E’ la stessa Guenda Goria, con un post comparso nella tarda serata di ieri, mercoledì 22 settembre, su sul profilo Instagram, 216 mila followers, a svelare l’accaduto. “forza amore mio!” scrive Guenda postando ... Leggi su ck12 (Di giovedì 23 settembre 2021) “Avrò cura di te” con questo messaggio tratto da Franco Battiatoha rincuorato e coccolato ilMirko Gancitanoin questi giorni E’ un inizio di autunno davvero complicato per la coppia composta dae Mirko Gancitano. Nelle scorse settimane l’artista, figlia di Amedeoe Maria Teresa Ruta, ha subìto un delicato intervento per risolvere i guai legati all’endometriosi. Ora è il turno del videomaker con cui fa coppia. E’ la stessa, con un post comparso nella tarda serata di ieri, mercoledì 22 settembre, su sul profilo Instagram, 216 mila followers, a svelare l’accaduto. “mio!” scrivepostando ...

