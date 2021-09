Guenda Goria: il fidanzato in ospedale (Di giovedì 23 settembre 2021) Momento molto delicato per Guenda Goria e per il suo fidanzato Mirko Gancitano. Come raccontato dall’attrice, il ragazzo si è sottoposto ad un delicato intervento alle corde vocali: Guenda Goria, come sempre, è rimasta al suo fianco e non gli ha fatto mancare il suo supporto. Periodo molto delicato per Guenda Goria e per il fidanzato Mirko Gancitano. Solo qualche settimana fa l’attrice, figlia di Amedeo Goria e di Maria Teresa Ruta, aveva raccontato di essersi sottoposta ad un’operazione chirurgica per liberarsi finalmente dell’endometriosi, la malattia contro cui ha dovuto lottare fin da adolescente. Ora, a finire sotto i ferri, è stato il fidanzato Mirko. Guenda Goria, infatti, ha ... Leggi su piusanipiubelli (Di giovedì 23 settembre 2021) Momento molto delicato pere per il suoMirko Gancitano. Come raccontato dall’attrice, il ragazzo si è sottoposto ad un delicato intervento alle corde vocali:, come sempre, è rimasta al suo fianco e non gli ha fatto mancare il suo supporto. Periodo molto delicato pere per ilMirko Gancitano. Solo qualche settimana fa l’attrice, figlia di Amedeoe di Maria Teresa Ruta, aveva raccontato di essersi sottoposta ad un’operazione chirurgica per liberarsi finalmente dell’endometriosi, la malattia contro cui ha dovuto lottare fin da adolescente. Ora, a finire sotto i ferri, è stato ilMirko., infatti, ha ...

