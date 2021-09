Guardiola esalta Akinfenwa | la strana coppia e i suoi perché

(Di giovedì 23 settembre 2021) Il tecnico ha definito l'attaccante come leggenda del calcio inglese: le ragioni dietro alle sue parole.

Advertising

MichePox : Il problema non è #DeZerbi ma la stampa che lo ha paragonato a Guardiola. La stessa stampa che esalta il Milan, pre… -

Ultime Notizie dalla rete : Guardiola esalta

Sport Fanpage

Lei è risultatista o giochista? Allegri o? 'In un'altra epoca cercai di portare Allegri ... Il calcio di Spalletti ha un bel respiro, crea tante linee di passaggio,gli attaccanti. ...MANCHESTER (Regno Unito) - Pepè uno che di attaccanti se ne intende: tantissimi i fenomeni allenati dallo spagnolo in carriera, da Messi ad Aguero. Il tecnico del Manchester City, in vista di un possibile approdo di ...Il musicista scomparso un anno fa è il protagonista del carro «Sarà lui a dirigere idealmente il grande concerto della vita» ...