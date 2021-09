Guangzhou Evergrande, Cannavaro ha rescisso il contratto (Di giovedì 23 settembre 2021) L'ex campione del mondo con l'Italia avrebbe messo fine alla sua esperienza come allenatore del club cinese Leggi su itasportpress (Di giovedì 23 settembre 2021) L'ex campione del mondo con l'Italia avrebbe messo fine alla sua esperienza come allenatore del club cinese

Advertising

BiffiLuca : RT @marifcinter: Fabio Cannavaro avrebbe rescisso il suo contratto con il Guangzhou #Evergrande. La squadra cinese, 8 volte campione nazion… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: DALLA CINA - Evergrande in crisi, Fabio Cannavaro rescinde il contratto col Guangzhou - petrazzuolo : RT @napolimagazine: DALLA CINA - Evergrande in crisi, Fabio Cannavaro rescinde il contratto col Guangzhou - susydigennaro : RT @napolimagazine: DALLA CINA - Evergrande in crisi, Fabio Cannavaro rescinde il contratto col Guangzhou - napolimagazine : DALLA CINA - Evergrande in crisi, Fabio Cannavaro rescinde il contratto col Guangzhou -