Gualtieri “Concretezza e ambizione per la ripartenza di Roma” (Di giovedì 23 settembre 2021) Roma (ITALPRESS) – “Candidarmi a sindaco di Roma è stata una decisione impegnativa ma so che Roma può essere governata bene, ha risorse straordinarie per ripartire. Legate al patrimonio storico e provenienti da una società civile di forte spessore etico. Un'intelligenza diffusa che abbiamo voluto coinvolgere nella sfida di cambiamento”. Così Roberto Gualtieri, candidato sindaco di Roma per il centrosinistra, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica Primo Piano dell'agenzia Italpress.“Ho scelto di incontrare i Romani nei luoghi più difficili. I cittadini vogliono più politica sul territorio ma anche una città più coesa. Abbiamo un programma ampio e articolato che unisce Concretezza delle proposte e visione ambiziosa, all'altezza di una grande capitale – ha ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 23 settembre 2021)(ITALPRESS) – “Candidarmi a sindaco diè stata una decisione impegnativa ma so chepuò essere governata bene, ha risorse straordinarie per ripartire. Legate al patrimonio storico e provenienti da una società civile di forte spessore etico. Un'intelligenza diffusa che abbiamo voluto coinvolgere nella sfida di cambiamento”. Così Roberto, candidato sindaco diper il centrosinistra, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica Primo Piano dell'agenzia Italpress.“Ho scelto di incontrare ini nei luoghi più difficili. I cittadini vogliono più politica sul territorio ma anche una città più coesa. Abbiamo un programma ampio e articolato che uniscedelle proposte e visione ambiziosa, all'altezza di una grande capitale – ha ...

Advertising

MasterblogBo : ROMA (ITALPRESS) – “Candidarmi a sindaco di Roma è stata una decisione impegnativa ma so che Roma può essere govern… - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Gualtieri “Concretezza e ambizione per la ripartenza di Roma” -… - ItaliaNotizie24 : Gualtieri “Concretezza e ambizione per la ripartenza di Roma” - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Gualtieri “Concretezza e ambizione per la ripartenza di Roma” - - blogsicilia : #notizie #sicilia Gualtieri “Concretezza e ambizione per la ripartenza di Roma” - -