Green pass, urla «criminali» in Aula al Senato: censura formale per l’ex M5s Bianca Granato – Il video (Di giovedì 23 settembre 2021) Sanzione disciplinare per Bianca Laura Granato. La senatrice di L’Alternativa c’è si è procurata una censura formale in Senato quando, alla fine del suo intervento in Aula, ha urlato «criminali» rivolgendosi alla maggioranza di governo e all’approvazione del decreto legge Green pass bis. «La censuro – ha detto la vicepresidente di turno Anna Rossomando – non l’ho interrotta durante il suo intervento anche quando era al limite, ma questi epiteti non sono consentiti in Aula. Questa è una censura formale», è la sanzione disciplinare per Granato. «censura o no, questo sono (dei criminali ndr) e gliel’ho detto in faccia ... Leggi su open.online (Di giovedì 23 settembre 2021) Sanzione disciplinare perLaura. La senatrice di L’Alternativa c’è si è procurata unainquando, alla fine del suo intervento in, hato «» rivolgendosi alla maggioranza di governo e all’approvazione del decreto leggebis. «La censuro – ha detto la vicepresidente di turno Anna Rossomando – non l’ho interrotta durante il suo intervento anche quando era al limite, ma questi epiteti non sono consentiti in. Questa è una», è la sanzione disciplinare per. «o no, questo sono (deindr) e gliel’ho detto in faccia ...

