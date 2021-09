Green pass scuola, sanzione fino a 1000 euro. In caso di reiterazione dell’illecito c’è il raddoppio della somma da pagare (Di giovedì 23 settembre 2021) Il Parlamento ha approvato, in via definitiva, il decreto legge del 6 agosto 2021. concernente “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti.”. Il testo approvato ingloba i contenuti del Decreto Legge 122/21 che aveva introdotto ulteriori disposizioni riguardo all’impiego delle certificazioni verdi COVID-19 per l'accesso in ambito scolastico, educativo e formativo e nelle strutture della formazione superiore. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 23 settembre 2021) Il Parlamento ha approvato, in via definitiva, il decreto legge del 6 agosto 2021. concernente “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti.”. Il testo approvato ingloba i contenuti del Decreto Legge 122/21 che aveva introdotto ulteriori disposizioni riguardo all’impiego delle certificazioni verdi COVID-19 per l'accesso in ambito scolastico, educativo e formativo e nelle struttureformazione superiore. L'articolo .

