Green pass scuola e trasporti, da Senato ok alla fiducia (Di giovedì 23 settembre 2021) Il governo ha incassato il voto di fiducia in Senato sul dl Green pass per la scuole i trasporti. A votare a favore sono stati 189 Senatori, 31 i contrari, nessuno astenuto. Presenti in Aula 220 Senatori che hanno tutti espresso il voto. Non hanno partecipato al voto 19 Senatori della Lega. Tra questi i Senatori Siri, Pillon, Bagnai, Ferrero, Marti. Anche il leader Salvini non era in Aula. I Senatori della Lega sono 64, ieri, per il voto di fiducia sul dl di riforma della giustizia civile erano mancati 12 voti, di cui 11 riconducibili a eletti assenti autorizzati, in missione o congedo. Analizzando i tabulati del voto, per la Lega dei 19 assenti, 14 risultano in missione. Per quanto riguarda gli ... Leggi su italiasera (Di giovedì 23 settembre 2021) Il governo ha incassato il voto diinsul dlper la scuole i. A votare a favore sono stati 189ri, 31 i contrari, nessuno astenuto. Presenti in Aula 220ri che hanno tutti espresso il voto. Non hanno partecipato al voto 19ri della Lega. Tra questi iri Siri, Pillon, Bagnai, Ferrero, Marti. Anche il leader Salvini non era in Aula. Iri della Lega sono 64, ieri, per il voto disul dl di riforma della giustizia civile erano mancati 12 voti, di cui 11 riconducibili a eletti assenti autorizzati, in missione o congedo. Analizzando i tabulati del voto, per la Lega dei 19 assenti, 14 risultano in missione. Per quanto riguarda gli ...

