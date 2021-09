Green pass obbligatorio, la Camera si prepara (Di giovedì 23 settembre 2021) Green pass obbligatorio, dopo la decisione di ieri dell’Ufficio di presidenza che estende anche alla Camera le norme previste dal decreto legge del Governo per l’utilizzo del certificato verde sui luoghi di lavoro pubblici e privati, a Montecitorio ci si chiede se, oltre ai deputati che più volte hanno espresso contrarietà all’obbligo di utilizzo del certificato verde, anche tra il personale possano emergere dubbi e perplessità rispetto all’attuazione della nuova disciplina e quali potrebbero essere le conseguenze. Se soprattutto sul primo punto il presidente della Camera, Roberto Fico, è stato chiarissimo (“per chi violerà le regole saranno previste sanzioni, a partire dal taglio della diaria”, ha affermato), anche sul secondo non sembrano emergere particolari problemi. Innanzi tutto mancano ancora ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 23 settembre 2021), dopo la decisione di ieri dell’Ufficio di presidenza che estende anche allale norme previste dal decreto legge del Governo per l’utilizzo del certificato verde sui luoghi di lavoro pubblici e privati, a Montecitorio ci si chiede se, oltre ai deputati che più volte hanno espresso contrarietà all’obbligo di utilizzo del certificato verde, anche tra il personale possano emergere dubbi e perplessità rispetto all’attuazione della nuova disciplina e quali potrebbero essere le conseguenze. Se soprattutto sul primo punto il presidente della, Roberto Fico, è stato chiarissimo (“per chi violerà le regole saranno previste sanzioni, a partire dal taglio della diaria”, ha affermato), anche sul secondo non sembrano emergere particolari problemi. Innanzi tutto mancano ancora ...

