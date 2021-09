Green pass, l’Ordine forense di Milano: «Le polemiche contro gli avvocati non hanno senso…». Ecco perché (Di giovedì 23 settembre 2021) «Il Green pass nei tribunali per gli avvocati è un problema paradossale nei fatti e insieme una possibile lesione ai diritti e obblighi dei cittadini». Così il presidente dell’Ordine degli avvocati di Milano Vinicio Nardo interviene nella discussione sul “certificato verde” nei tribunali. «Sul piano concreto la discussione sul Green pass degli avvocati in tribunale non ha senso, visto che il problema sarà nella pratica inesistente. Il governo ha appena reso obbligatorio il Green pass per accedere ai luoghi di lavoro e gli studi legali giustamente non fanno eccezione. Di conseguenza gli avvocati avranno in Green pass per entrare nei propri studi. Questo ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 23 settembre 2021) «Ilnei tribunali per gliè un problema paradossale nei fatti e insieme una possibile lesione ai diritti e obblighi dei cittadini». Così il presidente deldeglidiVinicio Nardo interviene nella discussione sul “certificato verde” nei tribunali. «Sul piano concreto la discussione suldegliin tribunale non ha senso, visto che il problema sarà nella pratica inesistente. Il governo ha appena reso obbligatorio ilper accedere ai luoghi di lavoro e gli studi legali giustamente non fanno eccezione. Di conseguenza gliavranno inper entrare nei propri studi. Questo ...

Advertising

ladyonorato : Francesca Donato: 'Io contraria al Green pass, l’alternativa c’è' - borghi_claudio : Pubblicato in gazzetta ufficiale il decreto green pass lavoro. Differenze interessanti fra il testo presentato in… - fattoquotidiano : Politici, personaggi dello spettacolo, sportivi e imprenditori senza vaccino, ma con Green pass (fasulli) [Leggi di… - Mimmo30273141 : RT @Smartitina: Sono stata invitata a una festa che si terrà in un locale all'aperto. Agli invitati sarà chiesto il green pass. Non per leg… - teodorogiaculli : RT @AzzurraBarbuto: Senza green pass non potete fare un fico secco, esclusa la spesa al supermercato, neppure potete lavorare, vi tolgono p… -