Green pass e certificati di esenzione falsi: indagati medici a Roma e Genova (Di giovedì 23 settembre 2021) Manca meno di un mese all’obbligo di Green pass per tutti i lavoratori italiani, e cresce l’attenzione delle procure per il pericolo di certificati falsi. Segnalazioni in tal senso sono arrivate in questi giorni sia alla procura di Genova che a quella di Roma, dove due medici avrebbero certificato patologie inesistenti per esentare i loro pazienti dalla vaccinazione contro il Covid-19 o certificato, dichiarando il falso, la loro avvenuta guarigione dalla malattia o vaccinazione in Paesi esteri. Leggi su tg24.sky (Di giovedì 23 settembre 2021) Manca meno di un mese all’obbligo diper tutti i lavoratori italiani, e cresce l’attenzione delle procure per il pericolo di. Segnalazioni in tal senso sono arrivate in questi giorni sia alla procura diche a quella di, dove dueavrebbero certificato patologie inesistenti per esentare i loro pazienti dalla vaccinazione contro il Covid-19 o certificato, dichiarando il falso, la loro avvenuta guarigione dalla malattia o vaccinazione in Paesi esteri.

