Green Pass: dal lavoro alla scuola, dai locali alle Rsa. Guida alla Certificazione verde (Di giovedì 23 settembre 2021) Dai luoghi di lavoro ai locali, dai cinema alla scuola, dagli ospedali alle Rsa fino a Montecitorio: il Green Pass è ormai obbligatorio per migliaia di cittadini e decine di attività. In Gazzetta ufficiale sono arrivati tutti i decreti fin qui approvati da governo e Parlamento e l'estensione dell'uso della Certificazione verde è dunque in vigore, anche se nei posti di lavoro scatterà ... Leggi su repubblica (Di giovedì 23 settembre 2021) Dai luoghi diai, dai cinema, dagli ospedaliRsa fino a Montecitorio: ilè ormai obbligatorio per migliaia di cittadini e decine di attività. In Gazzetta ufficiale sono arrivati tutti i decreti fin qui approvati da governo e Parlamento e l'estensione dell'uso dellaè dunque in vigore, anche se nei posti discatterà ...

Advertising

ladyonorato : Francesca Donato: 'Io contraria al Green pass, l’alternativa c’è' - borghi_claudio : Pubblicato in gazzetta ufficiale il decreto green pass lavoro. Differenze interessanti fra il testo presentato in… - VittorioSgarbi : Il Green pass è un ricatto di Stato che costringe i lavoratori non vaccinati a sborsare spese folli per lavorare. L… - comeglicine : RT @RobertoBurioni: Chi non si vaccina e ottiene il green pass con il tampone usa un espediente per non fare il suo dovere di cittadino, c… - barbecoq : RT @RobertoBurioni: Chi non si vaccina e ottiene il green pass con il tampone usa un espediente per non fare il suo dovere di cittadino, c… -