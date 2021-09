Green Pass | dal lavoro alla scuola | dai locali alle Rsa Guida alla Certificazione verde

Advertising

ladyonorato : Francesca Donato: 'Io contraria al Green pass, l’alternativa c’è' - borghi_claudio : Pubblicato in gazzetta ufficiale il decreto green pass lavoro. Differenze interessanti fra il testo presentato in… - fattoquotidiano : Politici, personaggi dello spettacolo, sportivi e imprenditori senza vaccino, ma con Green pass (fasulli) [Leggi di… - gordonzar : RT @GuidoDeMartini: ?? NO PASS ?? IL PROF. UNIV. VILLORESI RINUNCIA ALLA CATTEDRA. Un gesto che risponde a una necessità di resistenza indivi… - Mauro26739276 : RT @Barby634: #caos #NoGreenPassObbligatorio #liberiamocene @IlariaBifarini @a_meluzzi Suprematismo vaccinista e dittatura del fanatismo:… -

Ultime Notizie dalla rete : Green Pass

I 192 miliardi del Recovery arriveranno solo in cambio di una "ambiziosa" spending review di cui non c'è traccia nel decreto. Entro fine anno bisognerà realizzare 51 riforme, tra cui fisco e giustizia.Matteo Salvini denuncia i rischi legati alla riforma del catasto. E 41 suoi fedelissimi non votano per l'estensione delL’Aquila. “Selezionare studenti in base all’esibizione di una certificazione è un’evidente forma di discriminazione” e “affiancare la concessione dei diritti del singolo in quanto ...(Agenzia Vista) Roma, 23 settembre 2021 'Per assicurare la sostenibilità della ripresa dobbiamo impedire altre onde di contagio, stiamo agendo ...